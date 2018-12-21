Meyve Suyu Çalmaktan Tutuklandı

Samsun'da bir büfenin önündeki buzdolabından meyve suyu çalan genç mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güldane Sanayi Sitesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir büfenin önünde bulunan ve kilitli olan içinde meyve suyu bulunan buzdolabının camını kırdığı iddia edilen O.Y.(19), içmek için 6 kutu meyve suyu çaldı. Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan O.Y., susadığı için içmek amacıyla meyve suyunu aldığını söyledi.

Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA