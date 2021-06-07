Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor

Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Doğu Akdeniz'de, narenciye başta olmak üzere çok sayıda meyve çeşidine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar sürüyor.

Doğu Akdeniz'de, narenciye başta olmak üzere çok sayıda meyve çeşidine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen çalışmalar sürüyor. Kamu kurumları ve çiftçilerin ortak mücadelesinde olumlu sonuçlar alınıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de görünen Akdeniz meyve sineği önlem alınmazsa tarım ürünlerin tamamında kayba neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve üreticiler tehlikeli zararlıya karşı mücadeleyi ortaklaşa sürdürüyor. Zararlıya karşı ortak çalışmalarla ilaçlama yapılıyor, özel tuzaklar kuruluyor. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de il müdürlüklerince üreticiler için bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu meyve sineğine karşı bakanlığın eylem planı hazırladığını ve mücadelenin süreceğini belirtti. Mücadele için 15 ilçede 19 noktada 39 personelle takip yaptıklarını dile getiren Çolakoğlu, monitör tuzaklarda görülen sinek sayılarını bakanlığa bildirdiklerini, yoğunlaşma varsa oralarda ilaçlama yaptıklarını anlattı. Bu sinekle mücadelede her kesime görevler düştüğünü belirten Çolakoğlu, 2018'de il genelinde Akdeniz meyve sineği yoğunluğunun olduğunu ancak uygulanan eylem planıyla sinek sayısının çok azaldığını ifade etti.

Akdeniz meyve sineği ağırlıklı olarak narenciye zarar verse de kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik gibi diğer ürünlere de zarar veriyor. Mücadele sonucunda üretici ürünlerini rahatlıkla ihraç edebiliyor. Akdeniz meyve sineği zararlı mücadele

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Rıza Çalımbay Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meyve Sineğiyle Mücadele Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:33:04. #1.14#

title