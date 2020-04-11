Meyve sebzede ihracat artışı EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, koronavirüs salgınının iş dünyasını olumsuz etkilediğini ifade ederek, Ticaret Bakanlığı'nın bazı ürünlerin ihracatını izne tabi tuttuğunu, ancak yaş meyve sebze ile mamul ihracatında artış yaşandığını söyledi.

EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, koronavirüs salgınının iş dünyasını olumsuz etkilediğini ifade ederek, Ticaret Bakanlığı'nın bazı ürünlerin ihracatını izne tabi tuttuğunu, ancak yaş meyve sebze ile mamul ihracatında artış yaşandığını söyledi. Özellikle turunçgillerin faydaları nedeniyle dış pazarda çok talep edildiğini dile getiren Uçak, "Güçlü olup omuz omuza vererek bu süreçten çıkacağız. Herkes gövdesini taşın altına koyarsa bu dönemden güçlenerek çıkarız" dedi.

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, koronavirüs salgınının meyve sebze ticaretini de etkilediğini söyledi. Tampon bölgelerde şoför ve dorse değişimi ile temassız ihracatın devam ettiğini açıklayan Uçak, bu sürecin olumsuz yansımalarını en az hisseden Ege Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği'nin ocak ile mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ihracatını yüzde 17 artırdığını ifade etti. Özellikle turunçgillere yoğun talep aldıklarını dile getiren Uçak, "Ülkemizde yetiştirilen turunçgillere çok talep var. Özellikle Rusya'dan limon için yoğun talep alıyoruz. Turunçgiller faydaları nedeniyle tercih ediliyor. Bakanlığımız da ihracatı izne tabi tuttu. Limonun iç tüketime de yetmesi ve fiyatların yükselmemesi için önlemler alındı" dedi.

'KONTEYNER BULMAKTA ZORLANIYORUZ'Türkiye'de salgınla mücadele için yoğun bir mücadele verildiğini anlatan Uçak, meyve sebze ticareti nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın bazı ürünler için ihracatı izne tabi tuttuğunu söyleyen Uçak, önlemlerin ardından gümrük kapılarında rahatlama yaşandığını anlattı. Tampon bölge oluşturularak ülkeye giriş çıkışların gözetim altına alındığını kaydeden Uçak şöyle konuştu: "Gümrük kapılarında TIR'ların şoförleri değişiyor. Koronavirüsten dolayı karantina gözetimi olmayan şoförler rahatlıkla gidip gelebiliyor. Ancak konteyner bulmakta zorlanıyoruz. İhracatçılar hava kargo nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Bazı ülkeler tamamen karantina altına alındı. Güçlü olup omuz omuza vererek bu süreçten çıkacağız. Herkes gövdesini taşın altına koyarsa bu denemden güçlenerek çıkarız."HÜKÜMETTEN NAVLUN DESTEĞİYaş meyve sebze ile mamul ihracatında artış yaşandığına dikkat çeken Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bazı sıkıntılar da yaşadıklarını belirterek hükümetten destek beklediklerini kaydetti. Uçak şunları söyledi:

"Araç gereç bulmakta zorlanıyoruz. Maliyetler yükseliyor. Navlun fiyatları yükseliyor. Ticaret Bakanlığı bize navlun desteği vermeli. Şu anda navlunlarımıza ciddi anlamda fark ödüyoruz. 3 bin dolara giden TIR'lara 4 bin dolar ödüyoruz. Devlet desteği olursa bu fark ücretleri düşecek. Tarım öncelikli sektörlerden biri. Hiçbir yasak getirilmedi. Tarım üreticileri ve ihracatçıları şehirler arası yasaklardan dahi etkilenmeyecek. Bu iş kolları özel izne tabi tutuluyor. Bazı sektörlerde üretim tamamen durdu. Biz en zararsız atlatan sektörlerden biri olacağız."

Kaynak: DHA