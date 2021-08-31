Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
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Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü

Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin arkadan çarparak devrilmesine sebep olduğu bir başka kamyonetteki yolcu yaralandı.

Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin arkadan çarparak devrilmesine sebep olduğu bir başka kamyonetteki yolcu yaralandı. Devrilen kamyonette bulunan ve etrafa saçılan sebze ve meyveler D-400 karayolunun manav tezgahına dönmesine neden oldu.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Hilmi Örkmen'in kullandığı 07 APE 322 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halindeki Serdar Barkın'ın kullandığı 07 EJT 83 plakalı kamyonetin arkadan çarptı.

Manavgat Akseki Köprülü Kavşağı'nı 100 metre geçtikten sonra meydana gelen kazada, devrilen kamyonun camından yola fırlayan ve kamyonette yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Abdulkerim El Reşit yaralandı. Abdulkerim El Reşit, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meyve ve sebzeler karayoluna saçıldı

Devrilen kamyonetin Konaklı'dan Side'de bulunan bir otele sebze-meyve getirdiği bildirildi. Kazanın şiddetiyle çelik bariyerleri parçalayarak refüje devrilen kamyonette bulunan sebze ve meyveler D-400 karayoluna saçılırken ortalığın manav tezgahına dönüşmesine neden oldu. Kazanın ardından bir süre araç trafiğine kapanan Alanya-Manavgat karayolunun Manavgat istikametinde, jandarma ve trafik ekiplerinin önlem almasının ardından kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından ortalığa saçılan sebze-meyvelerin sağlamları toplanıp kasalara yerleştirildikten sonra, olay yerine çağrılan bir başka kamyonete aktarılarak götürüldü.

Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü
Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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Meyve sebze yüklü kamyonet devrildi, karayolu manav tezgahına döndü - Haberler
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