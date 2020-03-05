: Meyve sebze yüklü kamyon devrildi

05.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:52

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meyve sebze taşıyan kamyonun devrilmesi, Denizli-Antalya kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan aldığı 20 ton meyve ve sebzeyi Denizli'ye getiren Cahit Değirmenci yönetimindeki 45 TY 512 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisi Karataş kavşağı yakınlarında refüjde devrildi.

Yaklaşık 100 bin liralık meyve ve sebzenin yola saçılması sonucu, Denizli-Antalya kara yolunda trafik bir süreliğine durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri kara yolunda önlem alırken, ulaşım kontrollü sağlandı.

Çekici ile devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından sağlam ürünler kamyonetlere yüklendi. Yola saçılan meyve ve sebzeler, iş makinesiyle temizlendikten sonra trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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