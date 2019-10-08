Meyve, sebze ve tohumun üretim adresi Samsun

08.10.2019 10:18

Sebze, meyve ve tohum üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun, verimli ovaları ile Türkiye'nin besin deposu görevini görüyor.



Birçok tarımsal ürün üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarının da katkısıyla tarımsal üretimde Türkiye'nin deposu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilene göre Samsun çeltik, soya, tütün, kırmızı pancar, lahana, biber, turp, patlıcan, ıspanak, barbunya, kivi, armut ve fındık üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor.



Çeltik, soya ve tütün üretimin büyük çoğunluğu Samsun'da üretiliyor



Tarım alanında Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun, tarla bitkileri üretiminde de ön sırlarda yer alıyor. Samsun ülke genelinde çeltik üretiminde 2'inci, soya üretiminde 3'üncü ve tütün üretiminde 5'inci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre Samsun'da 254 bin 154 ton buğday, 133 bin 221 ton çeltik, 54 bin 300 ton mısır (dane), 40 bin 806 ton ayçiçeği, 6 bin 897 ton tütün ve 7 bin 714 ton soya üretiliyor.



Türkiye sebze ihtiyacını Samsun'dan karşılıyor



Sebze üretimi konusunda da Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Samsun kırmızı pancar ve lahana üretiminde 1'inci, biber ve turp üretiminde 2'inci, patlıcan ve ıspanak üretiminde 3'üncü ve barbunya üretiminde de 4'üncü sırada yer alıyor. sebze üretimi kapsamında Samsun'da 136 bin 786 ton biber, 6 bin 753 ton barbunya, 75 bin 71 bin ton domates, 25 bin 176 ton hıyar, 12 bin 632 ton ıspanak, 100 bin 845 ton karpuz, 41 bin 525 ton kavun, 3 bin 300 ton kırmızı pancar, 223 bin 50 ton lahana, 12 bin 702 ton marul, 28 bin 455 ton patlıcan, 24 bin 742 ton pırasa, 2 bin 31 ton soğan, 26 bin 233 ton taze fasulye ve 13 bin 167 ton turp üretiliyor.



Fındık, kivi ve armut ihtiyacı Samsun'dan karşılanıyor



Meyve üretimi konusunda da ilk sıralarda yer alan Samsun fındık üretiminde 3'üncü sırada, kivi üretiminde 5'inci sırada ve armut üretiminde 6'ncı sırada yer alıyor. Samsun'da yılda ortalama 9 bin 361 ton armut, 2 bin 903 ton ceviz, 17 bin 476 ton elma, 66 bin 363 ton fındık, 2 bin 305 ton kiraz, 5 bin 401 ton kivi ve 12 bin 387 ton şeftali üretiliyor.



Sadece sebze ve meyve değil, yem bitkisi de üretiliyor



Yem bitkileri üretimi konusunda da üretime katkı sağlayan Samsun'da yılda ortalama 459 bin 591 ton fiğ, 49 bin 612 ton yonca, 29 bin 577 ton korunga, 45 bin 347 ton yulaf, bin 380 ton sorgum, 688 bin 208 ton mısır (slaj), 500 ton hayvan pancarı ve 5 bin 650 ton yemlik bezelye üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA