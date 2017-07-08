Meyve, sebze tezgahlarının başında Klasik Müzik

Pazarda, saklandıkları tezgahlardan çıkıp Klasik Müzik yaptılar



İSTANBUL - Beylikdüzü Beylik Pazarı'nda gerçekleştirilen flash mob uygulaması, esnafı ve vatandaşları şaşırttı. Her zaman sebze, meyve isimlerini yankılandığı pazarda bu kez Klasik Müzik sesi yükseldi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkına hoş bir sürpriz yaptı. 3- 8 Temmuz arası devam edecek olan Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlik unutulmaz anlar yaşattı.

Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Beylik Pazarı'nda yapılan flash mob uygulaması ile vatandaşlar ve pazarcılar önce neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşın alışveriş yaptığı esnada saklandıkları tezgahlardan bir anda ortaya çıkıp Klasik Müziğe başlayan genç sanatçılar, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlıklarını atlatan esnaf ve vatandaşlar daha sonra müziğin ritmine kapılarak genç sanatçıları ilgiyle izledi. Pazar yerinde hem vatandaşları hem esnafı şaşkınlığa uğratan sanatçılar, klasik müzikle pazara alışverişe gelen vatandaşları tezgahlara çağırdı.

Yaşanan renkli anları cep telefonlarıyla kaydettiler

Pazarın belirli noktalarına konuşlanan sanatçılar, yer yer domates soğan tezgahlarının önünde yer yer de meyve tezgahlarının başında arya söyledi. Bir solist tenora; Trompet, Viyola, Keman, Yan Flüt gibi müzik aletlerini çalan müzisyenler eşlik etti. Pazar halkı bir yanda alışverişini yaparken, bir yandan da canlı canlı Klasik müziğin keyfine vardı. Yaşanan o renkli anları hem pazar esnafı hem de vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Pazarda yapılan ilk flash mob etkinliği olarak da dikkat çeken uygulama, oldukça beğeni ile karşılandı. Her şeyin bir anda gerçekleşmesi nedeniyle flash ismi takılmış olan flash mob etkinliği, katılımcıların önceden belirlemiş oldukları yer ve zamanda aniden ortaya çıkıp, müzik ve dans gösterileri yapmaları şeklinde gerçekleşiyor.