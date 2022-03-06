Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

Adana'da boş meyve-sebze taşıyan kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da boş meyve-sebze taşıyan kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup çay-tütün detektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede boş meyve-sebze kasalarının arkasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekibi, araçtaki Mehmet Nur A. ve Cihat A.'yı gözaltına aldı. - ADANA

Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

Meyve-sebze kasası taşıyan kamyondan 17 bin 450 paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title