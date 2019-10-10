Meyve, sebze kasalarından kaçak sigara çıktı

10.10.2019 16:40

KARS'ta meyve ve sebze kasalarının içi ile altına gizlenmiş 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonunda bir şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin kamyoneti, 8 Ekim günü Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü Mevkisi'nde durduruldu. Kamyonetteki meyve ve sebze kasalarının içi ile altında 1478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Şüpheliye kaçak sigaradan 20 bin 692 TL, Karayolları Trafik Kanunu'ndan da 2 bin 126 TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de 15 gün süreyle trafikten men edildi.