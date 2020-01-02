Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu
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Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu

Kayseri'de bir kişi, meyve sattığı minibüsün içinde ölü bulundu.

02.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:32

'de bir kişi, meyve sattığı minibüsün içinde ölü bulundu.

Kamer Sokak'ta 38 F 1273 plakalı minibüste hareketsiz yatan Yüksel Gözey'i (46) gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gözey'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gözey'in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Ziya Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini evinin önüne park etmeye çalışırken minibüsün kendisine engel olduğunu, araç içerisine baktığında ise sürücüyü hareketsiz halde görerek durumu polis ekiplerine bildirdiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Meyve sattığı minibüste cesedi bulundu
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