Meyve püresi ihracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek
İhracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesinde düzenleme yapıldı.
İhracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesinde düzenleme yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının, İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesine, meyve püresi/konsantresi ile meyve preparatı/pulp eklendi.
Kaynak: AA