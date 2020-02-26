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Meyve püresi ihracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek

İhracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesinde düzenleme yapıldı.

26.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:14
Meyve püresi ihracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek

İhracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesinde düzenleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracatı karşılığında C şekeri tahsis edilmeyecek şekerli mamuller listesine, meyve püresi/konsantresi ile meyve preparatı/pulp eklendi.

Kaynak: AA

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