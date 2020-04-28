Meyve kasalarına kenevir ekmişler
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Meyve kasalarına kenevir ekmişler

Mersin'in Mut ilçesinde, meyve kasalarında ekili 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Meyve kasalarına kenevir ekmişler
28.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:52

Mersin'in Mut ilçesinde, meyve kasalarında ekili 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Haydar Mahallesi'nde 2 şüphelinin Göksu Nehri kenarında bulunan hazine arazisi içerisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptıklarının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu arazide yapılan aramada, meyve kasaları içerisinde toplam 55 kök kenevir bitkisi fidesi ele geçirdi.

Uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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