Meyve kasalarına kenevir eken şüpheli yakalandı
04.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:06
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu elde etmek için meyve kasalarına kenevir eken şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu elde etmek için meyve kasalarına kenevir eken şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gercebahşiş Mahallesi'nde bir şüphelinin çilek bahçesi içerisinde uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yaptığının bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, meyve kasalarına ekilmiş 12 kök kenevir fidesi ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA