meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' etkisi
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Koronavirüs, Antalya, Avrupa, Güncel

meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' etkisi

ANTALYA'da domates fiyatlarının mevsim normallerinde olduğu, biber salatalık gibi ürünlerin fiyatının ise koronavirüsten değil, soğuk hava nedeniyle yükseldiği belirtildi.

17.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:32
meyve fiyatında koronavirüs değil, 'soğuk' etkisi

ANTALYA'da domates fiyatlarının mevsim normallerinde olduğu, biber salatalık gibi ürünlerin fiyatının ise koronavirüsten değil, soğuk hava nedeniyle yükseldiği belirtildi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uyguladığı, bazı ülkelere yönelik sınırların kapatılması kararı, belli bölgelerde sebze ve meyve ihracatını olumsuz etkiledi. Ancak Antalya bölgesinden Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat devam ediyor. İç pazar açısından herhangi bir sorun yaşanmayan sektörde, domates fiyatları mevsim normallerinin altında seyrederken, soğuk hava nedeniyle üretimi az olan biber ve salatalık gibi ürünlerde ise fiyatlar yüksek seyrediyor.

Antalya toptancı hal esnafından Nevzat Akcan, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine ihracatın devam ettiğini söyledi. Sadece İran, Irak sınırlarının kapatılması nedeniyle o bölgeye ihracat yapanlar açısından bir sıkıntı olduğunu belirten Akcan, "Sebze ve meyvede fiyatlar normal seyrinde. İnşallah koronavirüs sorunu da kısa sürede çözüme kavuşur" dedi.'SEBZE MEYVEDE SIKINTI YOK'İç piyasaya tedarik noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve her şeyin olağan seyrinde sürdüğünü belirten Akcan, "Sebze fiyatları normalin bile altında. Domatesi örnek veriyorum, iç piyasada fiyatı düşük. 2 - 3.5 lira bandında. Tabii bazı özel ürün domatesler daha yüksek. Biber, salatalıkta ise mevsimsel olarak en kıt zaman. Yeni ürünlerimiz bir hafta- 10 gün sonra çıktığında fiyatları düşer. Halkımızın panik yapmasına hiç gerek yok. Yeterli derecede sebze ve meyve bulunmakta, hiçbir sıkıntımız yok" dedi.Halde tüm esnafın sebze ve meyvelerin ambalajlanmasıyla ilgili gerekli hijyenik şartları yerine getirdiğini de anlatan Akcan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün de bilimsel olarak, sebze ve meyveden bu virüsün geçmediğine yönelik açıklama yaptığını belirterek, "Bu da bizi biraz rahatlatıyor. Tabi yine de dikkat edilmeli ve temizliği yapılmadan tüketilmemesi gerekiyor" dedi.AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİŞ VARAntalya Tüccarlar Derneği Başkanı Adem Özaydın, sebze ve meyvede fiyatların rutin gittiğini belirterek, "Malum olaydan sonra birçok ülkenin İspanya'dan siparişleri kesildi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye yöneliş var. Rusya'dan var. Tabi kış aylarında belli ölçüde çıkabilecek ürün rekoltesi var. Çok abartılı artış yok, hava şartlarına göre rutin gidiyor. Avrupa ülkelerinin hemen hepsine, Rusya, Ukrayna'ya ihracat yapılıyor" diye konuştu.HALDE SÜREKLİ DEZENFEKSİYONHem ihracatın yapıldığı hem de iç piyasaya gönderilen ürünlerin paketlendiği alanların her sabah dezenfekte edildiğini anlatan Özaydın, "İşçilerimiz her bir saatte ellerini yıkayıp, eldivenlerini değiştiriyor. Bu şekilde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Bu alanlara dışarıdan insan sokmuyoruz. Ayrıca belediyeyle de görüşüyoruz, hal genelinde tüm sebze meyve paketleme alanlarının dezenfeksiyonu için. Paketleme işlemleri bitince her akşam tekrar her yer yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor" dedi.Halden sürekli ürün alımı yapan fırıncı İhsan Ersoy, Sandıklı ilçesinde termal su kullanılarak yapılan özel domateslerden satın aldı. Pide yapımında bu domatesi kullandığını belirten Özsoy, fiyatların arz ve talebe göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, ürün sıkıntısı yaşanmadığını, bu domatesin özel üretim olması nedeniyle fiyatının 7 lira olduğunu kaydetti. Normal domateslerin ise 2.5-3 liradan satıldığını dile getiren Özsoy, "Koronavirüsün tarımda etkili olacağını düşünmüyorum. İnsanlar hijyenik ortamda kullanılan ürünleri kullandığında sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.Antalya'dan Kahramanmaraş'a portakal ve çeşitli sebze ve meyve ürünleri gönderdiklerini belirten Nizamettin Kurt, koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle maske ve eldiven kullanarak çalıştıklarını söyledi. Kurt, fiyatların ise mevsim normallerinde olduğunu kaydetti. Domates üreticisi Mehmet Avsal, taleplerin biraz durgun olduğunu, domateste fiyatların 2 liradan 3.5 liraya kadar değiştiğini ve şimdilik iyi gittiğini söyledi.

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Kaynak: DHA

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