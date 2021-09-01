Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar
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Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar

Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar, meyve bahçelerine foto kapan kurdu.

Denizli'de artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar, meyve bahçelerine foto kapan kurdu. İlk etapta 4 kapan kurulan mahalleye sezon sonuna kadar 4 kapan daha konulacak.

Çivril'de şeftali ve çekirdek hasadının başlamasıyla artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar bambaşka bir çözüm yolu buldu. Çivril'in meyve deposu konumundaki Haydan Mahalle Muhtarı Ercan Aydın, mahallelinin ve üreticilerin mağduriyetini azaltmak için bahçelere foto kapan kurdu.

Artan hırsızlık şikayetlerinden sonra 4 foto kapan alan Muhtar Aydın, kapanları şeftali bahçeleri ve alım satım merkezilerinin olduğu alanlara taktı. Portatif olan kamera ve kapanlar istenilen bölgeye takıldığını belirten Aydın, "Kapanları akşam ve sabahın erken saatlerinde muhtelif bölgelere monte ediyoruz her gün yeri ve konumu değişiyor. Şimdilik 4 kapanımız var ilerleyen günlerde 4 kapan daha alacağız" dedi. - DENİZLİ

Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar
Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar
Meyve bahçelerine dadanan hırsızları foto kapanla yakalayacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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