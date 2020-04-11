"Meyve alayım, bir daha da gelmem" dedi, polis 65 yaş üstündeki kadını zor ikna etti
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Keşan, Polis, 3. Sayfa

"Meyve alayım, bir daha da gelmem" dedi, polis 65 yaş üstündeki kadını zor ikna etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan cumartesi pazarına gelen 65 yaşın üzerindeki yaşlı kadın pazara alınmadı.

11.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:09

Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan cumartesi pazarına gelen 65 yaşın üzerindeki yaşlı kadın pazara alınmadı. Polis ve zabıta ekipleri tarafından durdurulan yaşlı kadın, pazara girmek için direndi. Ancak 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması dahi yasakken dışarı çıkıp pazara gelen kadın, polis tarafından ikna edilerek evine geri gönderildi.

Keşan'da her hafta kurulan cumartesi pazarı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, önlemler dahilinde bu hafta da açıldı. Sadece belli noktalardan girişlerine izin verilen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü sonra maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon koridorundan da geçen vatandaşlar bu şekilde seçmece yapılmayan pazardan alışverişlerini yaptı.

Bu sırada pazara gelen yaşlı bir kadın, polis ve zabıtanın yaş kontrolüne takıldı. 65 yaşın üzerinde olduğunu tespit edilen kadın, ekipler tarafından durduruldu. Yaş kısıtlaması dolayısıyla sokağa çıkmasının yasak olduğunun hatırlatıldığı 65 yaş üstündeki yaşlı kadın pazara alınmadı. Bir süre pazara girip pazar alışverişi yapıp çıkmak isteği konusunda "Ben sizi anladım, meyve alayım bir daha gelmem zaten" diyerek direndi ancak ekipler yaşlı kadını "Biz senin pazar alışverişini yapar evine getiririz" diyerek ikna etmeyi başardı.

Ekip otosuna bindirilen yaşlı kadın evine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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