Meyil Obruk Gölü, kar yağışı ile ayrı güzelliğe büründü
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Meyil Obruk Gölü, kar yağışı ile ayrı güzelliğe büründü

21.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:06
Meyil Obruk Gölü, kar yağışı ile ayrı güzelliğe büründü

Karapınar sınırları içerisinde bulunan Meyil Obruk Gölü, kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Karapınar sınırları içerisinde bulunan Meyil Obruk Gölü, kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

İlçeye 35 kilometre mesafede bulunan Meyil Obruk Gölü'nün karlı görüntüsünü görmek isteyen bazı doğaseverler, bölgeye akın etti.

Yaz mevsiminde pembe renge dönüşen göl, daha sonra doğal rengini almıştı.

Kar yağışının ardından göle gelen ziyaretçi sayısı da arttı.

Gölün karlı halini ölümsüzleştiren ziyaretçiler, göl çevresinde gezip, fotoğraf çekiyor.

Gölü ziyaret eden Mustafa Ata, "Göl kar ile birlikte farklı bir yapıya bürünmüş. İnsan şu dönemde sıkılıyor. Doğal güzelliklerimizi ziyaret edip tanıma fırsatı buluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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