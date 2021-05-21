Meyer-Landrut ve Kaymakcı tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'nı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meyer-Landrut ve Kaymakcı'ya kervansarayın tarihi ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kervansarayın, daha önce AB projesi ile restore edildiğini hatırlatan Canalp, "Restore edilmiş olan kervansarayımızın bir bölümünü Devlet Tiyatrosu olarak faaliyete geçirmiş durumdayız. Edirne Devlet Tiyatrosu'na Edirnelilerin yoğun ilgisi var. Biletler burada hem gişe üzerinden satışa çıkıyor, aynı zamanda elektronik olarak satışa çıkıyor. 18 saniyede elektronik biletlerin bittiğini biliyoruz." dedi.

Meyer-Landrut, biletlerin hızla tükendiğini duyunca "18 saniye mi?" diyerek şaşkınlığını gösterdi.

Türk Devletleri ve Osmanlı Padişahları müzeleri kurulacak

Kervansarayın, tiyatronun karşısındaki bölümü ve bahçeden açılan kısmının müzeler kompleksi olarak kullanılacağını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Komplekste hepsi bir bütünlük arz edecek. Kurulacak müzelerden biri tarihte kurulmuş 16 Türk devletini ifade eden bir müze olacak. Burada Osmanlı Padişahları Müzesi'ni göreceğiz. Bütün Osmanlı padişahlarını kendi geleneksel giysileriyle ve onların realistik heykelleriyle, silikon heykelleriyle göreceğiz. Sonra da bir Otağ-ı Hümayun, padişahların seferdeyken hayatlarını devam ettirdikleri çadırı görmüş olacağız. Bu müze kısmı da bu yıl içerisinde faaliyete geçecek."

Kervansarayın içini de gezen Meyer-Landrut ve Kaymakcı'ya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren tarafından bilgi verildi.

Meyer-Landrut, kervansaray yapılarını gezerken zaman zaman Türkçe olarak "çok güzel" diyerek beğenisini dile getirdi.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı daha sonra Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır'ı makamında ziyaret etti, AB fonlarıyla restore edilerek kullanılan turizm merkezini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı