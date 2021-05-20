Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
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Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne ilişkin, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne ilişkin, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." dedi.

Meyer-Landrut ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin bağlantı noktası Lüleburgaz Hızlı Tren Merkez Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Meyer-Landrut, burada yaptığı açıklamada, demiryolu inşaatında bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin son derece önemli olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye ve hatta Asya'ya bağlayan bir demiryolu hattı. Özellikle böyle demiryolu projelerini desteklediği için Avrupa Birliği çok memnun." diye konuştu.

Projenin sürdürülebilirliğine dikkati çeken Meyer-Landrut, "Bu hem lojistik açıdan hem de çevre açısından son derece önemli. Avrupa Birliği'nin gurur duyduğu proje ve ben de bunda katkım olduğu için çok memnunum." ifadesini kullandı.

"Proje planlandığı gibi başarılı bir şekilde ilerliyor"

Kaymakcı ise Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin 2019 yılından bu yana konuşulan, tartışılan ve üzerinde çalışılan bir proje olduğuna değinerek, "Proje, Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliğinin en saygın, en büyük projesi." dedi.

Kamulaştırmalardan dolayı başlangıçta istenilen hızda gidemediklerini anlatan Kaymakcı, "Proje planlandığı gibi gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor. Hem fiziksel gerçekleşme oranı hem harcama oranıyla yaklaşık yüzde 35'lik bir oranı tutturmuş durumdayız, yani Avrupa Birliği ile planlanan bir şekilde. Bu projenin hem diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle bağlantısallığı açısından hem de Avrupa kıtasının gerek Ortadoğu ile gerekse Asya ile bağlantısı açısından çok kritik bir proje. Aynı zamanda Türkiye'de demiryolu kültürünün daha da gelişmesine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hem yolcu hem de kargo taşımacılığı açısından çok önemli olduğunu aktaran Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Trakya'ya zenginlik katacak bir proje. İçinden geçtiği şehirlere daha fazla etkinlik sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak, ulaştırmayı kolaylaştıracak hatta mera alanlarını geliştirmesine kadar yan katkıları da olan bir proje. Tabi projenin üç aşaması var. Çerkezköy-Kapıkule aşamasının 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması ön görülüyor. Halkalı-Çerkezköy hattının ulusal programlarımız çerçevesinde yapılması söz konusu."

Projeye Avrupa Birliği tarafından sağlanan katkının 275 milyon avro olduğunu belirten Kaymakcı, "Türkiye'nin ulusal bütçesinden de bu kadar katkı söz konusu. Dolayısıyla aşağı yukarı 550-600 milyon avroluk devasa bir projeden bahsediyoruz. Umarız bu proje hem ülkemizin kalkınmasını, hem Avrupa Birliği üyeliğine giden yolu daha da güvenli hale getirir, daha da sağlam hale getirir. Bizim beklentimiz bu projenin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde en kısa zamanda tamamlanması, gerek Trakya bölgesine gerek Türkiye'ye önemli katkılarda bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin yaklaşık 230 kilometrelik bir hattan oluşacağını aktaran Kaymakcı, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de bir bağlantı planlandığını sözlerine ekledi.

Meyer-Landrut ve Kaymakcı, konuşmaların ardından yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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