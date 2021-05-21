Meyer-Landrut ve Kaymakcı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kapıkule Sınır Kapısı'nın modern yapısının ve hızlı şekilde çalışmasının etkileyici olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kapıkule Sınır Kapısı'nın modern yapısının ve hızlı şekilde çalışmasının etkileyici olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne programı kapsamında Meriç Nehri'nde uygulanacak "3 Nehir 1 şehir" proje alanını gezdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meyer-Landrut ve Kaymakcı'ya proje kapsamında nehir kenarına yapılacakları anlattı.

"Dünyanın en büyük Arşimet tribünleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapacak" olan proje kapsamında bölgede yaşayan 5 bin hanenin de elektrik ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Canalp, projenin sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, konser ve spor aktivite alanlarıyla Türkiye'deki örnek projelerden biri olacağını vurguladı.

Proje alanını bir süre inceleyen Meyer-Landrut da Vali Canalp'e proje nedeniyle teşekkür ederek nehir kenarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

-Kapıkule ziyareti

Heyet daha sonra Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule'yi ziyaret etti.

Heyeti burada Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök karşıladı. Daha sonra düzenlenen toplantıda Meyer-Landrut ve Kaymakcı'ya Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili brifing verildi.

Meyer-Landrut, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Kapıkule'nin çok güzel bir sınır kapısı olduğunu ifade etti.

Edirne'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Meyer-Landrut, "Kapıkule'nin Avrupa Birliği ülkelerine açılan bir kapı olarak burada yapılan işleri görmek benim için çok etkileyiciydi. Gerçekten çok modern, çok etkili ve hızlı bir şekilde çalışan sınır kapısı görmek tüm ülkelerimiz için çok faydalı. Bu çok önemli sınır kapısındaki çalışmaların Bulgaristan'la yapılan yakın iş birliği sayesinde çok daha hızlı ve çok daha ileriye gideceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı Kapıkule'nin önemine değindi

Kaymakcı da Kapıkule'nin AB ülkeleri için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Kapıkule'nin etkin bir alt yapıya sahip olduğunu aktaran Kaymakcı, Kapıkule'deki modern yapının en kısa sürede Bulgaristan tarafında da yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Kapıkule'nin önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Sonuçta AB ülkeleri hem Türkiye'ye hem de Türkiye ötesinde Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya ve aynı zamanda Akdeniz bölgesine ihracat yapıyor. Dolayısıyla Kapıkule'nin etkin, verimli bir şekilde işlemesi, modern bir altyapıya iki tarafta da sahip olması tüm Avrupa'nın çıkarına olacaktır.

Bizim Türkiye olarak samimi arzumuz Türkiye'nin AB'ye bir gün üye olması ve bu gümrük formalitelerinin tamamen ortadan kalkmasıdır. Umarız bu sınır kapıları, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de ticaretimizi arttırmak için etkin bir şekilde çalışmaya devam edecek."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Kapıkule'nin tüm dünya ticareti için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Heyet, daha sonra Türkiye-Bulgaristan ve Yunanistan Ortak Temas Noktası'nı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar