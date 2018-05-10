Meyed, İstanbul'da Meyve Suyunun Yararlarını Anlattı

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren, "2017 yılında yaklaşık 200 milyon dolar olarak gerçekleşen ülkemiz meyve suyu ihracatı, yüzde 90'a varan dış ticaret fazlası üretimiyle, dış ticaret ve cari açık dengesine yarar sağladı." dedi.

MEYED tarafından düzenlenen "Juiceful Istanbul Summit" etkinliklerinin 9'uncusu bugün İstanbul'da gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında meyve suyunun insan ve beslenme açısından, meyve suyu endüstrisinin de tarım ve ekonomi perspektifinden yararları ele alınırken, bu yararlar hakkında toplumda bilinç oluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Meyve Suyu Yarar" iletişim platformunun da ilk duyurusu yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren, tıpkı meyvenin kendisi gibi, önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyunun, beslenme açısından insana sağladığı yararların tüm dünyada kabul gördüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü meyve suyu tüketimini bu nedenle teşvik ediyor. Meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararlar, insan beslenmesinin de ötesine uzanıyor. Tüm dünyada şehir nüfuslarında artış, kırsal nüfusta azalma, artan yaşam süresi beklentisi ve genel nüfus artışı nedeniyle daha az sayıda insanın, daha fazla sayıda insanın tüketeceği gıdayı üretmesi gerekiyor.

Bu nedenle tarım üreticisinin, sadece kamu inisiyatifleri ile değil, tarıma dayalı katma değerli endüstrilerle de desteklenmesinin önemi artıyor. Meyve suyu endüstrisi, tarım üreticisine ürününü değerlendirebileceği daha geniş bir pazar sunarak, bir katma değer zinciri olarak ekonomiye yarar sağlıyor."

Diren, 2017 yılında yaklaşık 200 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, yüzde 90'a varan oranda dış ticaret fazlası üretimiyle, dış ticaret ve cari açık dengesine yarar sağladığını belirterek, işlendiğinde cinsine göre meyveye oranla 4 kat daha değerli haline gelebilen meyve suyunun, en üst düzeyde yerel kaynakla üretildiğini ve tüketimde zaman baskısının ortadan kalkması, ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle Türkiye'nin tarım kesimine yarar sağladığını anlattı.

Meyve suyunun beslenmeye, tarıma, ekonomiye, dünyaya ve insanlara "yarar" sağladığına dikkati çeken Diren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MEYED'in kuruluş amacını oluşturan, endüstrimizin rekabetçi ve büyüyen gelişimi; sağlık, tarım ve ekonomi için daha fazla yarar sunmamızı sağlayacak. 'Meyve Suyu Yarar' iletişim platformu bu açıdan önem taşıyor. Uzun soluklu, geniş kapsamlı ve derinlemesine etkileşim hedefleyen çalışmalarımızla, meyve suyunun ve endüstrimizin yararını toplumla paylaşacağız."

"Meyve suyu endüstrisinin büyümesi, Türk insanına sağlanan yararların artması anlamına geliyor"

MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu sektör olarak "yarar" ürettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Meyve suyu endüstrisi yatırımcı ve profesyonellerinin yanı sıra, gıda sanayi ve sağlık gibi konulardaki paydaşları, uzman akademisyenleri, tüketicileri, medya mensuplarını, milyonlarla ifade edilen çiftçi ve tarım emekçisini bir araya getiren dev bir ekosistemdir. MEYED, bu yararlı ekosistemin ortak odak noktasıdır. Meyve suyunun insan ve beslenme, meyve suyu endüstrisinin ise tarım ve ekonomi için sağladığı yararları, MEYED'in 'Meyve Suyu Yarar' söylemi ve iletişim platformu ile vurguluyoruz."

MEYED Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi de meyve suyu endüstrisinin büyümesi ve gelişiminin, Türk insanı, tarımı ve ekonomisine sağlanan yararların artması anlamına geldiğini söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre MEYED, "Meyve Suyu Yarar" iletişim platformu ile meyve suyu ve meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararları, toplumsal algıda yankı bulacak, toplumsal hafızada yer tutacak şekilde anlatmayı hedefliyor.

Platform ile meyve suyunun beslenme açısından önemi hakkında bilgilendirme yapılarak bu konudaki bilgi eksikliği giderilecek, yine bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapılacak.

Etkinlik süresince gün boyu gerçekleştirilecek panellerde ise meyve suyunun ekonomi, tarım, sağlık ve beslenme açısından yararları tartışılacak.