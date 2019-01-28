Meyed/işbitiren: Meyve Suyu İhracatı 250 Milyon Doları Aştı

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri İpek İşbitiren, endüstrinin 2018 yılı ihracatının, ilk belirlemelere göre ilk 11 ayda 254.4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

2017 yılında yaklaşık 216 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, ülkemizde yaklaşık bir milyon meyve üreticisi çiftçiye doğrudan ve bölge halkına da dolaylı istihdam sağlıyor. Tarım üreticilerinden yılda 1 milyon ton ürün satın alan ve bunu katma değerli ürüne dönüştüren meyve suyu endüstrisi, düzenli bir şekilde yüzde 90 ve üzeri seviyede ihracat fazlası üretiyor.

İnsan beslenmesi açısından yarar sağlayan meyve suyunun, aynı zamanda ekonomiye ve tarıma da yarar sağlayan, katma değerli ürün özelliği taşıdığını vurgulayan İpek İşbitiren, şöyle devam etti:

"2017 yılında 215.9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren endüstrimiz, 2018 yılında yaklaşık yüzde 18 oranında ihracat büyümesine imza atarak, 254.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

"Bu yıl itibarı ile çeyrek milyar dolar mertebesinin üzerine çıkan meyve suyu ihracatı, düzenli bir şekilde yüzde 90'ı aşan oranda dış ticaret fazlası üretmektedir.

"Endüstrimiz, meyve üretiminin yaklaşık bir milyon tonunu ham madde olarak kullanıyor. Meyve suyu, işlenen meyvenin türüne göre, meyveye oranla dört kata kadar katma değer sağlanabilen bir ihracat ürünüdür.

"Endüstrimizin bu yüksek katma değer çarpanı sayesinde sağladığı istihdam, bir milyon kişiye yaklaşıyor.

"Türk meyve suları, Amerika'dan Hindistan'a, AB ülkelerinden Uzak Doğu'ya 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.

"Türkiye, küresel trendlerle uyum gösteren kaliteli ürünleri ve ürün çeşitliği ile ihracat pazarlarında gücünü giderek artırıyor.

"Önümüzdeki dönemde, ülkemizin dünya meyve suyu pazarından hem markaları ile hem de konsantre ihracatı ile daha fazla pay almasını amaçlıyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA