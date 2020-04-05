Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/ Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler Konya kent meydanı Erzurum kent meydanı Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler Konya kent meydanı Erzurum kent meydanı Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Kaynak: AA