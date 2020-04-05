Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği
Denizli meydan Afyonkarahisar meydan Alanya meydan Sivas Belediyesi Medrese Sivas meydan Ordu sahil yolu Bursa meydan Kütahya meydan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ/AFYONKARAHİSAR/ALANYA/SİVAS/ORDU/BURSA/KÜTAHYA/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...
05.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:23
Denizli meydan
Afyonkarahisar meydan
Alanya meydan
Sivas Belediyesi Medrese
Sivas meydan
Ordu sahil yolu
Bursa meydan
Kütahya meydan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ/AFYONKARAHİSAR/ALANYA/SİVAS/ORDU/BURSA/KÜTAHYA/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Kaynak: AA