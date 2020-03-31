Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" Konak meydanı ve Gündoğdu meydanları Meydanda uçuşan güvercinler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı.

Konak meydanı ve Gündoğdu meydanları Meydanda uçuşan güvercinler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı. Kaynak: AA