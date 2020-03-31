Meydanlarda "koronavirüs sessizliği"
Konak meydanı ve Gündoğdu meydanları Meydanda uçuşan güvercinler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı.
31.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:41
Konak meydanı ve Gündoğdu meydanları
Meydanda uçuşan güvercinler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı.
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Kaynak: AA