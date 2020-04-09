Meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
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Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Antalya, Güncel

Meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların uyduğu görülürken, kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Kalekapısı ve Yat Limanı sessizliğe büründü.

09.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:02
Meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşların uyduğu görülürken, kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Kalekapısı ve Yat Limanı sessizliğe büründü. Normal günlerde turistlerin fotoğraf çekimi için uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini ise sokak hayvanları çıkardı.

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları karşılık buluyor. Vatandaşlar büyük oranda bu çağrıya uyarken, kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Kalekapısı ve Yat Limanı'nda tarihin en sakin günleri yaşanıyor. Normal günlerde insanların yoğun olduğu, turistlerin fotoğraf çektirdiği Cumhuriyet Meydanı koronavirüs nedeniyle insanların dışarı çıkmamasıyla sessizliğe büründü. Havadan görüntülenen Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı birbirine bağlayan caddelerde araçların yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Bölgedeki çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu.Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlik en çok da sokak hayvanlarına yaradı. Sahipsiz köpeklerin meydanın ortasında uyuduğu ya da serbestçe dolaştığı gözlendi. Caddelerde görevli olan polis ve bekçiler, az sayıda da olsa dolaşan insanlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, dışarıda da maske kullanmaları uyarısı yaptı.


Kaynak: DHA

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