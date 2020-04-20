Meydanda Türk bayrağı dağıttılar
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Sandıklı, 23 Nisan, Güncel

Meydanda Türk bayrağı dağıttılar

Meydanda Türk bayrağı dağıttılarAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde eğitimciler tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Meydanı'nda 1500 Türk bayrağı dağıtıldı.

20.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:24
Meydanda Türk bayrağı dağıttılar

Meydanda Türk bayrağı dağıttılar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde eğitimciler tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Meydanı'nda 1500 Türk bayrağı dağıtıldı.

Sandıklı Türk Eğitim- Sen üyesi öğretmenler, Belediye Meydanı'nda 23 Nisan çocukların ve vatandaşların kullanması için 1500 adet Türk Bayrağı dağıttı. Farkındalık yaratmak amaçlı böyle bir uygulama yaptıklarını belirten Türk Eğitim-Sen'li öğretmenler çocuklara ve yaşlılara da diğer vatandaşlar aracılığı ile bayrak verdiklerini söyledi. Bayrak dağıtımı yapan öğretmenlerden Ali Eren, "Sandıklı Türk Eğitim-Sen olarak öğrencilerimizin okullarda 23 Nisan'ı kutlayamadığını görünce bir farkındalık olsun diye velilerimize veriyoruz bayraklarımızı. Dedeler ve torunlar evlerde apartman balkonlarına asmak için kullanabilir. Veliler, anneler, babalarına bayrak alıp gidiyor. Onların vesilesiyle öğrencilerimize bayrak hediye ediyoruz. İnşallah bu günler de biter ve okullarda 23 Nisan'ımızı kutlama şansımız olur. Yaklaşık 1500 bayrak dağıtıyoruz. Velilerimizden ve vatandaşlarımızdan da istek var talep var" dedi.

Meydanda Türk bayrağı dağıttılar

Kaynak: DHA

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