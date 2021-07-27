Meydanda ihale süreci başladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye değer katacak ve prestij kazandıracak Kent Meydanı Projesi'nin ihale sürecini başlatan dosyayı imzaladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye değer katacak ve prestij kazandıracak Kent Meydanı Projesi'nin ihale sürecini başlatan dosyayı imzaladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kent Meydanı Projesi'nin ihale işlem dosyasını imzaladı. Seçim beyannamesinde söz verdiği ve yaklaşık 25 bin metrekare alanı kapsayan Kent Meydanı Projesi'nde tüm hazırlıkları tamamlayan Başkan Çiftçi, projenin ihaleye çıkılması için onayı verdi. Çayırova'nın en büyük ihtiyaçlarından biri olan, kente kimlik kazandıracak, yeşil alanı yoğun projeye fiili olarak başlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ededen Başkan Çiftçi, "Çayırova'mıza kazandıracağımız Kent Meydanı Projemizin inşaatına başlamak için ihale işlem dosyasını imzalayarak süreci başlatmış olduk. Çayırova'mıza hastaneden sonra kazandıracağımız büyük proje olan kent meydanında inşaat süreci fiilen başlamış oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağımız projeye ihale sürecinden sonra kazmayı vuracağız" dedi.

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, "Vatandaşımızın nefes alabileceği ve vaktini geçirebileceği güzel bir meydan yapacağız ve Çayırova'lı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Çayırova'mıza hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı