Meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler boşaltılıyor (2)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanda tahliye işlemi başlatıldı.

Bölgede risk altında bulunan diğer apartmanların da boşaltılması için çalışma yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı