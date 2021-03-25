Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat
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Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binadaki 60'a yakın daire boşaltıldı.

Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binadaki 60'a yakın daire boşaltıldı.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Toprak kayması nedeniyle bitişik nizam 6 katlı 3 apartmanın da arasında yer aldığı 7 binadaki 60'a yakın daire tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle binaların arka bahçelerindeki istinat duvarının çöktüğü, toprak yığınlarının ve beton parçalarının apartmanların 3. katına kadar girdiği görüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, binaların çökme riskine karşı park halindeki araçlar çekiciler aracılığıyla kaldırıldı.

Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat
Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat
Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat
Meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı - Vali Canbolat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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