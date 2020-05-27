Meydan ve caddelerde Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı
Caddelerdeki insan hareketliliği Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
27.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:27
Caddelerdeki insan hareketliliği
Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA