Meydan ve caddelerde Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı Caddelerdeki insan hareketliliği Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Caddelerdeki insan hareketliliği Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kaynak: AA