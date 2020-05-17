Meydan ve caddeler boş kaldı - SAKARYA / DÜZCE / BOLU / ESKİŞEHİR /
Sakarya'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Düzce'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Mudurnu'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Balıkesir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan...
17.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:38
Sakarya'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar
Düzce'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar
Mudurnu'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar
Eskişehir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar
Balıkesir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar SAKARYA/ DÜZCE/ BOLU/ ESKİŞEHİR/ BALIKESİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulurken, meydan ve caddeler boş kaldı.
Kaynak: AA