Meydan ve caddeler boş kaldı - SAKARYA / DÜZCE / BOLU / ESKİŞEHİR / Sakarya'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Düzce'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Mudurnu'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Balıkesir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan...

Sakarya'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Düzce'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Mudurnu'da boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Balıkesir'de boş kalan meydan, cadde ve sokaklardan detaylar SAKARYA/ DÜZCE/ BOLU/ ESKİŞEHİR/ BALIKESİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulurken, meydan ve caddeler boş kaldı. Kaynak: AA