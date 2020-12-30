Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
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Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu

30.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:56
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu

Sakarya Adapazarı Belediyesi, şehrin kalbi olarak nitelendirilen Belediye Binasının bulunduğu alanda hayata geçireceği meydan projesi kapsamında sondaj çalışmalarına başladı.

Sakarya Adapazarı Belediyesi, şehrin kalbi olarak nitelendirilen Belediye Binasının bulunduğu alanda hayata geçireceği meydan projesi kapsamında sondaj çalışmalarına başladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun seçim vaatleri arasında bulunan, Belediye Binası ve Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'nin eski binasının da içinde yer aldığı alanda hayata geçirilecek proje için hazırlıklar kapsamında, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi, bir banka ve işletmelerin bulunduğu bina yıkılmış ve bina alanı düzenlenmişti. Adapazarı Belediyesi şehrin kalbi olarak nitelendirilen Belediye Binasının bulunduğu alanda hayata geçireceği meydan projesinin detaylarını kamuoyuna duyurmadan önceki son teknik hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi'nin daha önce bulunduğu ilk binanın yıkımı gerçekleştirilip, alan düzenlenirken, proje açıklanmadan evvelki son teknik hazırlıklar kapsamında ise altyapı çalışmalarına kaynaklık edecek ilk sondaja başlandı. Sondaj çalışmaları neticesinde proje ayrıntılarının netleşerek kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Başkan Mutlu Işıksu'nun seçim vaatleri arasında yer alan meydan projesinin ayrıntıları henüz açıklanmazken, söz konusu alanda, esnafları mağdur etmeyecek şekilde düzenleme çalışmaları yapılarak, meydan, Belediye Yeni Binası, Evlendirme Binası ve akıllı yer altı otoparkının proje detaylarında yer almasına kesin gözü ile bakılıyor. - SAKARYA

Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu
Meydan Projesi'nde ilk sondaj vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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