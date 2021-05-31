Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı
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Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı

Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında piknik tüpü, keser, mala ve inşaat demirlerinin kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında piknik tüpü, keser, mala ve inşaat demirlerinin kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Olayda birbirini darp eden toplam 6 kişinin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, araçta seyir halinde olan 4 inşaat işçisi ile 2 işveren arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşandı. İddiaya göre, çalışanların işin belirlenen zamanda bitmemesi nedeniyle ek yevmiye istemesi nedeniyle kavga çıktı.

Kırmızı ışıkta araç durunca taraflar birbirine girdi

Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girdi. Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada vücutlarının değişik yerlerinden yaralanan şahıslar, hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

İlginç kavgadan geriye görenleri şaşırtan görüntüler kaldı. - AYDIN

Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı
Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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