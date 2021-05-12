Meydan dayağı yiyip bankaya sığındı

- Meydan dayağı yiyip bankaya sığındı Adana'da yaklaşık 15 kişiden dayak yiyen genç bankaya sığınarak kurtuldu.

- Meydan dayağı yiyip bankaya sığındı

ADANA - Adana'da yaklaşık 15 kişiden dayak yiyen genç bankaya sığınarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı Şinasi Efendi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Metin D.'nin, yaklaşık 15 kişi yolunu kesti. Gencin yolunu kesen grup daha sonra Metin D.'ye sokak ortasında öldüresiye darp etti. Çevredekilerin yardımıyla grubun elinden kaçan genç, yakınındaki bir bankaya sığındı.

Bankanın güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Metin D.'nin bankaya sığındığını gören grup olay yerinden kaçarken yaralı genç gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ