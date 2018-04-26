Meydan Çeşmesine Rötuş

Kepez Kent Ormanı'ndaki meydan çeşmesinin bakım ve onarımı yapıldı. Çeşmenin etrafında açan lale, sümbül ve menekşeler ise renk cümbüşü oluşturdu.

Kepez Kent Ormanı'ndaki meydan çeşmesi, bahar mevsiminin gelmesiyle bakım ve onarımı yapıldı. Kepez'in çeşitli noktalarına 7 farklı Osmanlı mimarisi meydan çeşmesi kazandırılması projesinin ilk örneği, boyanarak çatlakları giderildi, altın varakları da yeniden kaplandı.

Çeşmenin etrafına rengarenk çiçekler

Baharın gelmesiyle açmaya başlayan çeşitli renklerdeki laleler, sümbüller ve menekşeler, çeşmenin etrafında renk cümbüşü oluşturdu. Özellikle hafta sonlarında Kepez Kent Ormanı'na akın eden Antalyalılar, rengarenk çiçekler arasındaki çeşmenin önünde hatıra fotoğrafı çektirme yarışına giriyor. - ANTALYA