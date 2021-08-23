Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor

Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) tabancayla öldürüp, daha sonra kabloyla kendini asarak intihar ettiği iddia edilen Mehmet Meydan'ın (47), geride 14 sayfalık bir mektup ve yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) tabancayla öldürüp, daha sonra kabloyla kendini asarak intihar ettiği iddia edilen Mehmet Meydan'ın (47), geride 14 sayfalık bir mektup ve yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Mehmet Meydan'ın kaleme aldığı ve çeşitli iddialara yer verdiği mektubun sırrı araştırılıyor.

Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan, hayvan gütmek için yanına 13  ve 14 yaşındaki oğullarını alarak, 18 Ağustos Perşembe gecesi dağa çıktı. Geceyi dağda geçiren Mehmet Meydan, 19 Ağustos Cuma günü çocuklarını hayvanların yanında bırakıp, köye eşi Hanife ve küçük oğlu Egemen'in yanına döndü. Dağda kalan çocuklar ise  bir süre aramalarına rağmen baba ve annelerinden haber alamayınca cumartesi günü öğle saatlerinde komşularını arayıp yardım istedi.

ANNE VE OĞLU AYNI KABRE DEFNEDİLDİEve giden komşular kapıyı açtıklarında Mehmet Meydan, Hanife Meydan ve Egemen Meydan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Komşuların haber vermesi sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, Hanife ve Egemen Meydan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü, Mehmet Meydan'ın ise kabloyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Meydan ailesinin cenazeleri dün köye getirilerek, toprağa verildi. Küçük Egemen annesi Hanife ile aynı kabre defnedildi.MEKTUPTAKİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYORAfyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayın gerçekleştiği evde detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin evde Mehmet Meydan'ın kaleme aldığı düşünülen ve 14 sayfadan oluşan mektuba ulaştığı ve yüklü miktarda para buldukları öğrenildi. Mektupta Mehmet Meydan'ın hayatıyla ilgili birçok konu ve iddiaya yer verdiği ifade edilirken, bu iddiaların konusu ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet Meydan'ın mektubunda yer verdiği iddiaları araştırmaya başladığı kaydedildi. Savcılık tarafından da olayla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü, cenazelere yapılan otopsi sonuçlarının ise henüz çıkmadığı belirtildi. Köy halkı, psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ettikleri Mehmet Meydan'ın kimseyle husumeti olmadığını, kimseyle sohbet etmediğini ve cep telefonu numarasının da kimsede bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, Mehmet Meydan'ın yaklaşık 9 ay önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, eşi Hanife Meydan için ambulans talebinde bulunduğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı da ortaya çıktı.


Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor
Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor
Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acısı
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Buğra Kavuncu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Aleyna Tilki Burak Özçivit
Spor Mert Günok Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:16:45. #1.16#

title