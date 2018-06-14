Meyan Şerbetine Uluslararası Tanıtım Çağrısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, seçim gezileri sırasında karşılaştığı meyan şerbeti satıcılarıyla sohbet ederek insan sağlığı için birçok faydası olan meyan şerbeti için uluslararası tanıtım yapılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te oruç tutan ve iftarını birçok hastalığa iyi geldiği ve özellikle hazmı kolaylaştırdığına inanılan meyan şerbeti içerek açmak isteyen vatandaşlar, meyan şerbeti satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Doğal meyan kökü bitkisinden üretilen temiz ve hijyene dikkat edildiğinde bazı hastalıklara iyi geldiği belirtilen meyan kökü şerbeti, sıcak havada ve ramazan aylarında bölge halkının en önemli içeceklerinin başında yer alıyor. Gaziantep'in tüm ana cadde ve sokaklarında seyyar satıcılar ve dükkanlarda satılan şerbetin fiyatının uygun olması nedeniyle her bütçeye hitap ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla da birlikte tüketiminin daha da arttığı meyan şerbetinden günde tonlarca satılıyor. Seçim çalışmaları kapsamında karşılaştıkları meyan şerbeti satıcılarıyla da sohbet eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, meyan şerbetinin başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesine has bir içecek olduğunu ve bu lezzettin uluslararası tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

"Meyan şerbeti milli içeceğimiz ve kolaya rakip olabilir"

Milletvekili Erdoğan açıklamasında, "Meyan şerbeti tıpkı ayran gibi milli bir içeceğimiz. Kazanlarda kaynatılıp, poşetlerle satışa sunulan meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de hem iftar hem sahur sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Yaz aylarında terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk belirtileri olanlara da şifa sağlayan meyan şerbeti, yaz aylarında harareti alan enerji deposu bir içecek olarak biliniyor. Bu şerbeti almak için gelenlerin çoğu ise bunu şifa niyetine içiyor. Şifa kaynağı olan meyan şerbetinin uluslararası tanıtımının yapılması halinde aslında sağlığa zararlı olan kola gibi gazlı içeceklere karşı ciddi bir alternatif olabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP