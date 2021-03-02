Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
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Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

02.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:06
Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında çevrim içi yapılan toplantıya, şirket yetkilileri ve şikayetçi taraf katıldı.

Küle, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, rakı pazarında hakim durumda olduğu belirlenen Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rakiplerinin, pazardaki faaliyetlerini zorlaştırma amacı ve etkisi taşıyan uygulamalarına ilişkin daha önce Kurul kararıyla soruşturma dönemini kapsayan eylemlere idari para cezası uygulandığı gerekçesiyle, herhangi bir ilave idari para cezası verilmesine gerek duyulmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 17 Mart 2021'de açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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