MEXİCO CİTY) -Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç etti

MEXİCO CİTY Meksika'da yaz ortasında etkili olan yoğun dolu yağışının yeni görüntüleri kenti etkileyen fırtınanın bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde etkili olan yoğun dolu yağışının görüntüleri kenti etkileyen fırtınanın bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fırtına sonucu yaz ortasında meydana gelen manzara görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA