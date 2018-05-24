Gaziantep'te, CHP Genel Merkez yönetimi tarafından kendisine verilen milletvekili adaylığı sıralamasını beğenmeyerek adaylıktan çekilen Yılmaz Demirdelen, parti üyeliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Demirdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin yerli solculara ve alevi Atatürkçülere önem vermediğini ancak partinin sahiplerinin bu kişiler olduğunu söyledi.

Tepkilerinin CHP'nin mevcut yönetimine olduğunu belirten Demirdelen, şunları ifade etti:

"Listeler açıklandığında şunu gördük, Atatürkçülerin, yerli ve milli solcular ile Alevilerin tasfiye edildiğini gördük. Biz bunu görünce CHP'de ciddi bir eksen kaymasını ve Batılı yandaşların CHP'ye hakimiyet sağladıklarını tespit ettik. Bu tespitten başka bir şey yapamazdık ve istifa ettik. İstifamız temel olarak bunun üzerinde kurulu. Milletvekilliği adaylığından çekildim ve parti üyeliğinden ise istifa ettim. Mevzu CHP'ye karşı değil mevzu bugünkü yönetime karşıdır."

CHP'nin Gaziantep'te 4 milletvekili adayı da adaylıktan çekilmişti.