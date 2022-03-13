Mevsimsel hastalıklardan korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Bahar aylarına girilmesiyle birlikte mevsimsel değişiklerden kaynaklanan hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardan bağışıklığı arttırıcı ürünler alıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan mevsimsel değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutmaya başladı. Alternatif malzemeler kullanarak hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına farklı ürünleri tercih ediyor. Eskişehir'de aktar dükkanı bulunan Sibel Yasak, mevsim geçişlerinde arı sütü, keçiboynuzu özü ve kış çayı gibi ürünlerin tercih edildiğini vurguladı.

"İnsanlar doğal ürünleri tercih etmelidir"

Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmenin önemli olduğunu belirten Yasak, "Zaten bulunduğumuz aylarda insanlar, havalarda yaşanan değişimlere çok fazla aldanıyor. Bu yüzden grip olanlar ve korona virüs olan insanları ayırt etmek çok zorlaşıyor. Ben hazır ürünlerden çok doğal ürünlerin tercih edilmesi taraftarıyım. Arı sütü ve keçiboynuzu özü, özellikle bahar aylarında çok değerlidir. Bizim mevsim geçişlerine özel 10 çeşit bitkiden hazırladığımız çayımız da var. Ihlamur, kuşburnu, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi doğal ürünlerin bulunduğu çayımız hastalıklara karşı çok etkili oluyor. Özellikle ciğerlerde yaşanan rahatsızlıklara tedavi amaçlı kullanıyoruz. Biz biraz daha hastalık odaklı ürün önerisi yapsak da her yaştan vatandaşımız bu ürünü bağışıklığı arttırmak adına kullanabilir. Bunun dışında kendi sıktığımız çörek otu yağı da bahar mevsimi için çok önemlidir" dedi. - ESKİŞEHİR