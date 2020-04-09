Mevsimsel hastalıklar ile korona virüs arasındaki farklar
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Mevsimsel hastalıklar ile korona virüs arasındaki farklar

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, korona virüs ile mevsimsel hastalıklar arasındaki farkları anlattı.

09.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:20
Mevsimsel hastalıklar ile korona virüs arasındaki farklar

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, korona virüs ile mevsimsel hastalıklar arasındaki farkları anlattı.

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19), mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebiliyor. Korona virüsün diğer mevsimsel hastalıklardan en önemli farkı; yüksek ateşle birlikte seyreden kuru öksürük ve nefes darlığı olarak görülmesi. Peki, korona virüs, grip, alerji ve soğuk algınlığı arasındaki farklar neler? Kendimizde hangi belirtileri görürsek, hastaneye başvurmalıyız? Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan konu hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Gülay Kaplan, "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan korona virüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Türkiye'de ise ilk korona virüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların Covid-19'u daha ağır yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Solunum yollarını etkileyen korona virüsün birçok semptomu bulunuyor. Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle, grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor" dedi.

KORONA VİRÜS SEMPTOMLARINI NEZLE, GRİP VE ALERJİDEN NASIL AYIRABİLİRİZ?

Korona virüsün temel semptomları olarak; ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu gösterildiğini bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin de olabileceğini söyleyen Dr. Gülay Kaplan, "Covid-19'u diğerlerinden ayıran en temel semptom olan şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar; hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı. Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor" dedi.

Tıpkı nezle gibi alerjinin belirtilerini de korona virüsten ayırmanın daha kolay olduğunu belirten Kaplan, "Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor. Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak korona virüs temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor. Korona virüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor. Ancak solunum zorluğu Covid-19'a yakalanmış çoğu hastada görülürken, gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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