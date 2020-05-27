Mevsimlik tarım işçisinin güvercin sevgisi mesafe tanımıyor
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Mevsimlik tarım işçisinin güvercin sevgisi mesafe tanımıyor

Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanına çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi 22 yaşındaki Müslüm Akan, yanında götürdüğü güvercinlere adeta gözü gibi bakıyor.

Mevsimlik tarım işçisinin güvercin sevgisi mesafe tanımıyor
27.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:58

Ailesinin geçimini sağlamak üzere Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanına çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi 22 yaşındaki Müslüm Akan, yanında götürdüğü güvercinlere adeta gözü gibi bakıyor.

Eşi ve 2 çocuğunun geçimini sağlayabilmek üzere Türkiye'nin farklı noktalarındaki tarlalara giden Akan, başta fındık, pamuk, domates, salatalık ve tütün olmak üzere birçok ürünün hasatında çalışıyor. Müslüm Akan, adeta çocuğu gibi gördüğü ve özenle beslediği güvercinlerini gittiği her kente yanında taşıyor, kaldığı çadırın yanına da güvercinleri için de üstü kapalı bir barınak hazırlıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda çalışan Akan, günün belirli saatlerinde 2 yıldır baktığı farklı türdeki 45 güvercini besliyor.

Müslüm Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının her alanında güvercinlerin bulunduğunu ve adeta bir evlat gibi bakımlarını yaptığını söyledi.

Ailesinin geçimini sağlamak için Bilecik'e geldiğini ifade eden Akan, şöyle konuştu:
"Yaz mevsimlerinde genellikle nerede iş varsa oraya gidiyoruz ve çadırlarımızı kuruyoruz. Gelirken çok sevdiğim güvercinlerimi de yanımda getiriyorum. 2 yıldır nereye gidersek onları da bebek gibi yanımda götürüyorum. Güvercinler beni mutlu ediyor ve onlarla geçirdiği zamanlarda sıkıntılarımı unutuyorum."

Arkadaşlarının tavsiyesi ile güvercin bakmaya başladığını ifade eden Müslüm Akan, "Tarlaya gitmeden önce onları yemliyorum, tarladan gelince de güvercinlerimi tekrar besliyorum. Bakımlarında hiç zorlanmıyorum. Beslerken psikolojik olarak rahatlıyorum ve stresimi atıyorum. Onlarla vakit geçirirken yorgunluğum kalmıyor. Tarladan geldikten sonra boş kaldığım zaman hemen kuşların yanına gidiyorum." diye konuştu.

Güvercinlerini çok sevdiğini aktaran Akan, "Uçuşlarını gökyüzünde izlemek, kanatlarının sesini ve ötüşlerini dinlemek bana mutluluk veriyor. Uçuşlarını yaptıktan sonra tekrar dönerler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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