Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi
12.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:53

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, şeker pancarı tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıyor.

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilden Muş'a gelen mevsimlik tarım işçileri, Malazgirt'te tarlalarda çapa yaparak geçimlerini sağlıyor. Yaklaşık 500 kişiden oluşan gruplar, özellikle şeker pancarı tarlalarında çapa yapıyor. İşçiler, ayrıca karpuz ve çeşitli tarımsal ürünlerin bulunduğu tarlalarda da faaliyet gösteriyor. Kadın ve erkek tarım işçileri türküler eşliğinde çalışıyor.

Diyarbakır'dan gelen ve günde 70 ile 100 TL arasında ücret alan mevsimlik tarım işçilerinden Necla Kuranlı, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, ekmek parası için mücadele ettiklerini söyledi. Kuranlı, "Biz 19 kişi Diyarbakır'dan geldik. Çapa için geldik ve şeker pancarı çapası vuruyoruz. Havanın sıcak olmasına rağmen yine çalışıyoruz. Mecburuz, ekmek parası için çalışıyoruz" dedi.'HER ŞEY GÜZEL DAHA DA GÜZEL OLACAK'Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise "Devletimiz bu yıl çiftçimize güzel bir destek verdi. Tohum desteği yapıldı. Şu anda da pancar üreticilerine hem pancar için avans veriyor hem de aynı zamanda hububat için bir avans verdi. Bizim için bu avanslar çok önemli. İşçilerimiz pancar çapalıyor. Bu sene ürünlerimiz de çok iyi. Çiftçiler desteklenince, çiftçiler üreteceklerdir. Herkes rahat olsun, daha da güzel olacak" diye konuştu.'BÜTÜN TESTLERİ YAPILDI'Koronavirüs kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrollerinin yapıldığına da dikkat çeken Kılıç, "Mevsimlik tarım işçilerinin bütün testleri yapıldı. Yaklaşık 10 ilden gelen var. Bunlar grup olarak ayrıldılar. Gruplar halinde belli yerlere gidip, çalışıyorlar. İşçilerin sağlık sorunlarının hepsinde ilçe kaymakamımız, sağlık çalışanlarımız ilgilendi. Gerekli bütün testler yapıldı. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Tarlada, arazide çalışıyorlar" dedi.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk İstifa Ankara
Şu an buradasınız: Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 09:07:04. #1.15#
title