Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi
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Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Kahramanmaraş'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda sıcak altında ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Kahramanmaraş'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ramazanda sıcak altında ekmeklerini kazanmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın ovalarında ve Pazarcık, Türkoğlu ilçesinin zorlu arazilerinde çadırlarda kalan, salatalık ve pamuk çapası yapan, örtü altı ve üstünde salatalık hasadına başlayan çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor.

Tarım işçileri, öğle saatlerinde güneşten korunmak için şal ve siperlikli şapkalar kullanıyor. Ekmek peşinde olan işçilerin zorlu yolculuğu 4 ay kadar sürüyor. Salatalığın ardından sarımsak, soğan çapalama ve hasadının da yapılacağı kentte, tarım işçileri Ağustos ayına kadar tarım işçiliğini sürdürecekler.

Kadıoğluçiftliği'nde üretim yapan çiftçiler, "Her şeye rağmen üretime devam edeceğiz" dedi.

Çiftçi Ümmet Güngör, "Çiftçinin sonsuz mesaisi başladı. Tarım işinde son hız devam ediyor. Çukurova'mızın, Anadolu'muzun güzel temiz gariban insanları sabah 7'de akşam mesaileri devam ediyor. Tertemiz pırıl pırıl alın teri ile ekmek parasını kazanmaya çalışıyorlar. Bizler de üretime başladık. Rabbimize sonsuz şükürler olsun, sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Bu pandemi sürecinde bütün zorluklara rağmen üreteceğiz, üretmeye de devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz var olsun" dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi
Mevsimlik tarım işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
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