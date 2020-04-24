Mevsimlik tarım işçilerinin "ekmek yolculuğu" başladı
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Mevsimlik tarım işçilerinin "ekmek yolculuğu" başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mevsimlik tarım işçileri, memleketlerinin uzağındaki tarla yolculuğu başladı.

24.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:08
Mevsimlik tarım işçilerinin

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mevsimlik tarım işçileri, memleketlerinin uzağındaki tarla yolculuğu başladı.

Mevsimlik tarım işçileri, tarımsal üretim faaliyetleri dolayısıyla Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun yolunu tutmaya başladı. Valilik ve kaymakamlıklara yaptıkları başvuru ile seyahat izin belgesi alan işçiler, yaklaşık 5 ay sürecek çalışma için hazırlık yapıyor.

Ailelerin bir kısım, yatak, yorgan ve yöresel yiyeceklerini araçlara yüklerken, bazı işçiler ise geride bıraktıkları eş ve çocuklarını hasretiyle evinden ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla işçilerin seyahat edecekleri araçların koltuklarında aralıklı oturmalarına izin veriliyor.

"Tarla sürüp, sulama ve çapa yapacağız"

Derik ilçesinde yaşayan 3 çocuğunu ve eşini bırakan Alican Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka ilde çalışmak için seyahat izin belgesi aldığını söyledi.

13 arkadaşıyla Elazığ'a gideceklerini kaydeden Dağ, geçim sıkıntısı yaşadığı için memleketinden uzakta mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlattı.

Ailesinden uzakta 5 ay çalışacak olmanın zorluğuna dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Tarla sürüp, sulama ve çapa yapacağız. Tek temennimiz inşallah bu salgın hastalıktan kurtuluruz. O nedenle aklım hep eşim ve çocuklarımda olacak. Hepimiz huzurlu eski günlerimize döneriz. Rabbimize dua ediyoruz."

Fehmi Söylemez de mevsimlik işçi olarak eş ve çocuklarıyla Çorum'a çalışmaya gittiklerini söyledi.

Orada soğan ekimi yapacağını kaydeden Söylemez, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymak için 2 araçla Çorum'a gideceklerini dile getirdi.

Manisa'ya gideceğini aktaran Murat Doğan da, "Koronavirüse rağmen ekmeğimizin peşindeyiz. 14 kişi 2 minibüs ile gideceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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