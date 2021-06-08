Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap sevinci
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap sevinci

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa merkezli Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM KİTAP, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı köylerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin yüzlerce çocuğu için kitap desteğinde bulundu.

Bursa merkezli Avrupa'nın en büyük kitabevi olan BKM KİTAP, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı köylerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin yüzlerce çocuğu için kitap desteğinde bulundu. Okul öncesi dönemden ortaöğretim seviyesine kadar kitaplarla buluşan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Genellikle Doğu Anadolu vilayetlerinden yaz mevsiminde Bursa'ya gelip tarım işçisi olarak çalışan aileler, tarım alanlarına yakın olması için kurulan çadır kentlerde yaşıyor. Merkeze uzak kalan bu çadırlarda aynı zamanda aileleriyle birlikte gelen yüzlerce çocuk da yaşıyor.

Yenişehir Belediyesi nezaretinde hayırsever Muhsin Şaşmaz öncülüğünde gerçekleştirilen projede çocuklar hem oyuncak, hem de kitaplarla buluştu. BKM KİTAP Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbalı, "Bu çocuklar aileleri ile birlikte bir mücadelenin içinde doğup büyüyorlar, yaşadıkları yer itibariyle kitaba ulaşmaları çok zor. Onlar gelemiyorsa biz gideriz dedik ve şimdilik 3 köyde çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. BKM KİTAP olarak bizim sloganımız "Bir Kitapla Mümkün". Bu çocuklarımızın da bu mücadele şartlarında kendilerini geliştireceği, onlara ışık tutacağı düşünerek "Bir kitapla mümkün" dedik. Çünkü biliyoruz ki imkan verilirse bu çocuklar da köyden çıkıp Nobel alabilirler. Nasıl ki Aziz Sancar Mardin'in bir köyünden Nobel'e uzanan bir bilim insanı olduysa bu çocuklar için de bunu mümkün kılmak bizim elimizde" dedi.

BKM KİTAP gelecek dönem projelerinden de bahseden Bingölbalı, "BKM Kitap olarak bu projeleri sosyal sorumluluk olarak değil, sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Kurum olarak kendimize belirlediğimiz hedef, kitapsız çocuk kalmasın. Yönetim Kurulu kararımızla projelerimizi kurumsal bir yapı altına alarak Bir Kitapla Mümkün Derneği çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek dönemde edebiyat, iş, sanat, spor, sinema sektörlerinin önemli isimlerini "Bir kitapla mümkün" projesi içinde görebileceksiniz." dedi. - BURSA

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının kitap sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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