Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti

Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı.

Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının çalışmalarına destek veren Derman ekipleri, tarım arazilerine yakın bölgelerde kurulan ve derme çatma çadırlardan oluşan yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren mevsimlik işçileri ziyaret etti. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için ilk etapta 200 ml, 500 ml ve 1 yaş devam sütlerinden oluşan 7 bin 500 kutu süt, ailelere teslim edildi. Ayrıca ailelere hijyen kiti verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı