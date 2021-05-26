MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE KORONAVİRÜS AŞISI

ESKİŞEHİR'de, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen ve kırsal Sevinç Mahallesi'nde tarlalarda çalışan 55 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çadırlarında aşılandı.

ESKİŞEHİR'de, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen ve kırsal Sevinç Mahallesi'nde tarlalarda çalışan 55 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çadırlarında aşılandı.

Şanlıurfa'dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 300 kişi, 1300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi'nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgede ayçiçek, şeker pancarı, buğday ve domates tarlalarında çalışan işçilere Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüse karşı aşı hakkı tanındı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan işçileri tespit ederek aşılama çalışmalarına başladı.

Sevinç Mahallesi'ndeki çadır bölgesine giden ekipler, işçilerin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra aşılamaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Anıl Kıvan Gökçe, önceliğin yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan işçilerde olduğunu ifade ederek, Bugün Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin aşılanması için buradayız. Ülkenin her yerinde bu aşılamalar gerçekleştiriyor. Biz aşılamamızı gerçekleştirdik. Öncelikle yaş gurubu, daha sonra troid, koah, astım, şeker, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olanları aşıladık. Aşıları olmak zorundayız. En önemli silahımız aşılar. Yaklaşık 20-30 kişi aşılandı, aşılama devam edecek. Önceliğimiz yine yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar olacak dedi.

Aşı uygulanan mevsimlik tarım işçilerden Ali Erten (55), ekiplerin çadırlarına kadar gelip aşı yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Aşımı oldum, şu anda hiçbir sıkıntım yok. Doktorlarımız çadırlarımıza kadar geldi, çok memnun olduk dedi. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Sevinç Mahallesi'ndeki işçilerin ardından diğer bölgelerde kalan mevsimlik işçileri de belirlenen program dahilinde aşılayacağı belirtildi.

KARANTİNA SÜRELERİ BİTTİ

Öte yandan aynı bölgede koronavirüse yakalanarak çadırlarında karantinaya alınan 8 kişilik ailenin karantina süreleri doldu. Kaldıkları çadırın çevresindeki güvenlik şeritleri kaldırılırken, mevsimlik tarım işçisi ailenin sağlık durumlarının da iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı